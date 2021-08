Nuovo Galliera, il Tar annulla atti e procedure dal 2009

Il Tribunale amministrativo ligure ha accolto in parte il ricorso contro il progetto del nuovo ospedale presentato da un gruppo di residenti di Carignano annullando anche alcuni atti rilasciati negli ultimi anni durante il processo di approvazione del progetto definitivo. I giudici hanno stabilito che l’iter della pianificazione urbanistica non ha previsto di sottoporre il progetto alla procedura di Valutazione ambientale

«Riteniamo che si tratti di una vittoria per tutti i cittadini genovesi che vedono finalmente salvaguardato lo storico complesso ospedaliero nel verde donato in perpetuo dalla Duchessa di Galliera alla città di Genova” afferma Mara Bazurro una dei ricorrenti.

«Ci auguriamo che l’annullamento di tutti gli atti dal 2009 ad oggi induca gli enti competenti ad un’attenta rivalutazione delle necessità sanitarie attuali alla luce della pandemia in corso: abbiamo pagato lo smantellamento del sistema sanitario e oggi è necessario invertire la rotta investendo in una sanità pubblica, accessibile a tutti i cittadini, con più posti letto e più personale» sottolinea Valeria Maria Pittaluga, altra ricorrente.

«Ricordiamo che l’architetto Piano, che sta progettando un nuovo grande ospedale alle porte di Parigi, prevede ‘una cittadella della salute immersa nel verde in modo che i malati abbiano sempre le foglie degli alberi davanti ai loro occhi e stanze con soffitti alti in modo che la luce sia ovunque’ si tratta proprio degli stessi principi a cui si era ispirata la Duchessa di Galliera – dice Rosalba Battaglia, anche lei tra i cittadini che hanno presentato ricorso al Tar -. Il nuovo Galliera, invece, avrebbe ridotto gli spazi ospedalieri e il verde per costruire un ospedale interrato sventrando la collina».

Nel ricorso i cittadini sono stati assistiti e rappresentati dagli avvocati Rosa Pellerano e professor Mario Alberto Quaglia dello Studio Quaglia Gaggero.

Probabile un ricorso al Consiglio di Stato da parte dell’ente ospedaliero Galliera e del Comune di Genova.

