Tamponi gratuiti per chi non può fare il vaccino

Approvato in consiglio regionale, all’unanimità, l’Ordine del Giorno del Gruppo PD – Articolo Uno, per garantire la gratuità dei tamponi ai soggetti impossibilitati all’assunzione del vaccino anti Covid-19.

«Abbiamo ottenuto dalla giunta Toti, di impegnarsi su questo fronte, per consentire mobilità e socialità in sicurezza alla maggior parte della popolazione ligure, anche quella che per età o particolari condizioni sanitarie, a causa di patologie pregresse, è impossibilitata a ricevere il vaccino» commenta il consigliere del Partito Democratico Roberto Arboscello, primo firmatario dell’ordine del giorno.

«Si tratta di una misura concreta e imprescindibile – conclude il consigliere -, per l’interesse dei cittadini liguri e per impiegare al meglio le risorse a disposizione. Con il fine ultimo e condiviso di arginare la pandemia e mettere in sicurezza la Regione e i tutti i contesti sociali»

