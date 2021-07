Covid, La Liguria torna arancione nella mappa europea dell’Ecdc

Poche le regioni rimaste in verde mentre Sardegna e Sicilia piombano dall’arancio al rosso

La mappa del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, pubblicata oggi, 29 luglio, vede in verde, in Italia, solo Valle D’Aosta e Piemonte al nord e Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata al Sud. Il peggioramento è significativo in mezza Europa. La Liguria è in arancione. Le mappe si basano sui dati comunicati dagli Stati membri dell’UE al database del Sistema di sorveglianza europeo (TESSy) entro le 23:59 di ogni martedì.

Qui la classificazione delle zone

Sotto le mappe del 22 luglio (a sinistra) e del 29 luglio (a destra).









Mi piace: Mi piace Caricamento...