Riprende un uomo che fa pipì per strada, questo lo prende a bottigliate in faccia

È successo poco prima di mezzanotte in via Piacenza, all’altezza di Fossato Cicala. Sono intervenute due volanti e un’ambulanza inviata dal 118

Stasera uno straniero di origine magrebina si è fermato a orinare davanti a un gruppo di persone che prendevano il fresco sulle panchine in via Piacenza, all’altezza di Fossato Cicala. Un 40enne italiano ha iniziato a riprenderlo con il cellulare, ma l’uomo se n’è accorto e ne è nata un’accesa discussione terminata a bottigliate in faccia. Lo straniero ha colpito con violenza quello che lo stava riprendendo. Sul posto due auto della Polizia di Stato e un’ambulanza, inviata dal 118, che ha soccorso il ferito, trasportato al San Martino in codice verde.

