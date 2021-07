Per la prima volta a Genova un neonato lasciato nella culla della vita

Ne dà notizia il presidente della Regione e assessore alla Sanità Giovanni Toti: <Un abbraccio a questa bimba e un pensiero alla sua mamma che ha fatto un grande sacrificio per dare un’esistenza migliore a sua figlia>



<È la prima volta che accade a Genova: stanotte una neonata è stata lasciata nella culla della vita dell’ospedale Villa Scassi. – scrive Toti sui social . Medici e infermieri si sono subito presi cura della piccola, che per fortuna sta bene e resterà in reparto finché il giudice non troverà una famiglia a cui affidarla>.

La culla della vita consente alle mamme che non vogliono scegliere l’aborto di affidare il proprio bambino appena nato a chi se ne prenderà cura.

