In tre al Cep su moto rubata, la Polizia identifica il terzo ragazzino: ha 14 anni

Nella notte tra il 24 e il 25 luglio la Volante aveva visto passare una moto di grossa cilindrata, con tre ragazzi a bordo, che non si era fermata all'”alt”. Dopo un inseguimento per le vie della zona, la moto era caduta e i poliziotti avevano preso 2 dei 3 ragazzi. Il terzo era riuscito a fuggire ed è stato rintracciato perché ha fatto ricorso alle cure del pronto soccorso ed è stato anche lui denunciato

La volante aveva inseguito il motociclo da via Martiri del Turchino a via Novella, mentre uno dei passeggeri, quando l’auto della polizia si affiancava, prendeva a calci la portiera più vicina. Alla fine il centauro ha perso il controllo della moto e insieme ai passeggeri è ruzzolato a terra. Due sono stati presi, il terzo, era appunto, riuscito a fuggire.

I due erano subito stati denunciati per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale in concorso. In terzo era riuscito a fuggire, ma, come gli altri due, dopo la caduta era dovuto ricorrere alle cure dei medici.

Ai ragazzi, tutti nati in Italia, toccheranno anche le sanzioni del caso, da quella per la guida senza patente a quella per il mancato uso del casco.

