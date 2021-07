I Magazzini del Sale diventeranno palestra cogestita da diverse associazioni

L’assessore Garassino: “È già stato attivato un percorso con l’assessore Monica Russo del Municipio Centro Ovest per coinvolgere una serie di associazioni del territorio che insieme potessero collaborare alla gestione»

L’assessore al Patrimonio, rispondendo a un’interpellanza di Guido Grillo (Forza Italia) ha detto che 10 giorni fa è stato firmato l’atto di cessione dal Demanio al Comune. L’immobile è destinato a uso palestra.



Garassino ha spiegato che l’obiettivo è quello di dare «Vitalità al tessuto di via Sampierdarena». Per lo stesso motivo sarà acquisita in locazione la palazzina ex Sert in cui dovrebbe andare la sede della Fidas oltre ad altre associazioni. L’idea è quella di creare un passaggio positivo di persone nella via dalla mattina fino alla sera

