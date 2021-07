Riaperta la A7 dopo il ribaltamento di un Tir. 7 chilometri di coda

Si transita, per ora, ancora su una sola corsia

Alle ore 13:50 circa sull’autostrada A7 Serravalle – Genova è stato riaperto il tratto compreso tra Vignole e Serravalle in direzione Milano, temporaneamente chiuso in precedenza a seguito di un incidente autonomo di un mezzo pesante al km 87,5 che ribaltandosi ha ostruito completamente la carreggiata.

Attualmente sul luogo dell’evento il traffico transita su una sola corsia e si registrano 7 km di coda in direzione Milano.

Per le lunghe percorrenze degli utenti diretti verso Milano, Aspi consiglia di seguire il percorso A26 – D26 e A7.

