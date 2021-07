Per raggiungere l’animale i Vigili del fuoco hanno dovuto spaccare circa 5 metri di tubatura per riuscire ad estrarlo, un pó frastornato ma in buone condizioni

Lungo intervento dei vigili del fuoco oggi a Perlezzi, Borzonasca per soccorrere un gatto incastrato in uno scolo dell’acqua.

