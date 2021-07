Fiera, ripristinato alle 16 il cavo internet tranciato

La Asl3: «Entro questa sera i duemila utenti prenotati per oggi verranno vaccinati»

È stato completamente ripristinato intorno alle 16 il cavo di rete tranciato accidentalmente questa notte nelle adiacenze dell’hub della Fiera del Mare.

«Nonostante l’accaduto le vaccinazioni non si sono mai fermate grazie alla flessibilità dell’organizzazione e all’impegno del personale sia sanitario che tecnico. La situazione al momento si è normalizzata» dicono alla Asl. Inutile dire che senza la connessione, che non serve solo per la turnazione sui tabelloni, ma anche per la registrazione delle dosi inoculate (che poi darà accesso al green pass) i disagi sono stati consistenti.

La Asl ricorda che, onde evitare ulteriori disagi ai genovesi che vogliono sottoporsi alla vaccinazione, l’Open night che era in programma questa sera verrà recuperata domani con le stesse modalità: senza prenotazione per prima e seconda dose, dalle 19 alle 22. In Asl3 questa sera sarà regolarmente aperto l’Hub di San Benigno dalle ore 20 alle ore 24.

