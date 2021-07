Ruba alla Coin, inseguita per strada dagli addetti e fermata dai passanti. Arrestata dalla PL

Quando è uscita in strada e ha cominciato a correre col suo bottino per sfuggire al commesso del grande magazzino è stata ostacolata nella fuga da due uomini e convinta da un terzo a rientrare nel negozio



Una donna di 38 anni è stata scoperta dagli addetti del punto vendita Coin di via XX Settembre ad asportare capi di abbigliamento per 260 euro. Avvicinata da una prima commessa, che ha sentito cadere le piastre antitaccheggio appena rimosse dai capi, ha preso tempo, avviandosi verso l’uscita. Al sopraggiungere di un altro addetto che le ha chiesto di fermarsi, ha varcato la soglia del grande magazzino, uscendo in strada inseguita dall’uomo. Lì due cittadini, prima l’uno e poi l’altro, hanno ostacolato la sua fuga e, una volta raggiunta dall’addetto Coin, un terzo l’ha convinta a tornare nel negozio. Ha tentato un’altra volta di fuggire, ma è stata fermata ed è stata arrestata dagli uomini del nucleo Reati predatori dell’Unità operativa Centro nel frattempo giunti sul posto. La donna, di cittadinanza albanese, residente in una frazione di Sori, irregolare sul territorio, è risultata pluripregiudicata per reati specifici.

