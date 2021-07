“De Gregori & Band live – Greatest Hits” il 26 luglio all’Arena del Mare

In Piazza delle Feste: Banana Joe +The Black Armadillos

Il tour “De Gregori & Band live – Greatest Hits”, approda martedì 26 luglio all’Arena del Mare del Porto Antico di Genova dopo le tappe in Sicilia, Puglia, Emilia-Romagna e a Locarno.

Sarà un’occasione per ascoltare in versione acustica e intima gli intramontabili del cantautore romano, tra cui Pablo, Titanic, Generale, Rimmel, Buonanotte Fiorellino e Viva l’Italia. Sul palco con “il principe” Guido Guglielminetti (basso e contrabasso), Carlo Gaudiello (tastiere), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino) e Simone Talone (percussioni).

Biglietti: da 40 a 74 Euro + prevendita www.ticketone.it

I Banana Joe, power trio rock nostrano, presenteranno dal vivo il nuovo album “90-60-90”, una raccolta di 11 brani inediti dal sapore romantico e malinconico a tratti rude come La Genova che raccontano in questo disco. Il trio genovese, nato nel 2016, è composto dal cantante e bassista Guido Gnisci, dal chitarrista Fulvio Masini ed Emanuele Benenti alla batteria. Molto apprezzati per la grande energia e impatto sonoro sul palco, portano in giro sonorità che oscillano tra rock / post grunge e la musica psichedelica degli anni 60-70.

Ad aprire la serata, alle 21, The Black Armadillos un duo rock di Genova nato nel 2019 dall’incontro tra Santo Castagnaro (voce e chitarra) e Maurizio Nuzzi (batteria). Il loro sound, caratterizzato soprattutto dall’utilizzo di effetti come fuzz, riverbero, ricorda il Garage Rock, con forti influenze blues.

Biglietti: € 5,00 + prevendita

Info e partner di EstateSpettacolo 2021

http://www.portoantico.it #estatespettacolo 2021

Official partner sono Unicredit e Basko, facility management partner Rekeep. EstateSpettacolo 2021 ha il patrocinio della Rai.

Gli eventi di EstateSpettacolo 2021 fino al 25 settembre

o Piazza delle Feste: Banana Joe + The Black Armadillos

• martedì 27 luglio: Piazza delle Feste – Palco sul Mare Festival – Paolo Bonfanti con special guest

• mercoledì 28 luglio:

o Arena del Mare – Ridere d’Agosto… ma anche prima – Drusilla Foer “Eleganzissima”

o Piazza delle Feste – Palco sul Mare Festival – Bobby Soul con special guest

o Isola delle Chiatte – Il Pianista sull’oceano rilegge Genesis, Emerson Lake & Palmer, Sakamoto, Delirium, La Coscienza di Zeno, La Maschera di Cera (Duo piano-voce Luca Scherani con Alessandro Corvaglia)

• giovedì 29 luglio: Piazza delle Feste – Palco sul Mare Festival – Giuseppe Scarpato & EraOra con special guest

• venerdì 30 luglio:

o Arena del Mare: Fiorella Mannoia

o Piazza delle Feste – Palco sul Mare Festival – Reunion

• sabato 31 luglio: Piazza delle Feste – GIMYF – Genoa International Music Youth Festival “Opera pop – Lirica raccontata ad arte”

• domenica 01 agosto: Piazza delle Feste – Ridere d’Agosto…ma anche prima – Concerto D.O.C. a favore Associazione Gigi Ghirotti

• lunedì 02 agosto: Piazza delle Feste – Pink Ribbon cover band

• martedì 03 agosto: Arena del Mare – Ritornerai – spettacolo su femminicidio + Mimose – Donne in Musica

• mercoledì 04 agosto: Arena del Mare – Andrea Pucci

• giovedì 05 agosto: Arena del Mare – Palco sul Mare Festival – Angelo Branduardi

• venerdì 06 agosto:

o Arena del Mare – Beppe Gambetta con Mark Harris

o Piazza delle Feste: Daniele De Gregori

• sabato 07 agosto:

o Arena del Mare – Giò Evan

o Isola delle Chiatte – Sea Stories Festival – Noesis, Concerto per chitarra – Susanna Roncallo, Luca Agricola

• martedì 10 agosto:

o Arena del Mare – Ron

o Piazza delle Feste – Showtime

• mercoledì 11 agosto: Isola delle Chiatte – Love Over Bot

• giovedì 12 agosto: Arena del Mare – Shel Shapiro

• venerdì 13 agosto: Isola delle Chiatte – Sea Stories Festival – Datteri e grattacieli – Pino Petruzzelli

• sabato 14 agosto: Arena del Mare – Enrico Ruggeri

• mercoledì 18 agosto: Arena del Mare –Loredana Bertè

• venerdì 20 agosto: Arena del Mare – Queen Mania

• domenica 22 agosto: Isola delle Chiatte – Sea Stories Festival – Storie di sale

• Michela Gatto, Andrea Tich

• venerdì 27 agosto: Arena del Mare – Simona Molinari

• 26 – 30 agosto: Isola delle Chiatte – Sea Stories Festival – Corto Maltese – La ballata del mare salato – Igor Chierici e Luca Cicolella

• 27 agosto – 05 settembre: Piazza delle Feste – Suq Festival

• venerdì 03 settembre: Arena del Mare – Sangiovanni

• sabato 04 settembre: Arena del Mare – Balena Festival – Apparat

• lunedì 6 settembre – Arena del Mare – Balena Festival – Cachemire

• 9 – 12 settembre: Piazza delle Feste – Music Expo

• sabato 11 settembre: Isola delle Chiatte – Electropark – Alberto Brutti pres. Karu

• sabato 18 settembre: Isola delle Chiatte – Electropark – Alex Hiddell pres. Ravot

• sabato 25 settembre: Isola delle Chiatte – Electropark – Bo!led pres. Different, Us

“De Gregori & Band live – Greatest Hits” il 26 luglio all’Arena del Mare

In Piazza delle Feste Banana Joe +The Black Armadillos

Il tour “De Gregori & Band live – Greatest Hits”, approda martedì 26 luglio all’Arena del Mare del Porto Antico di Genova dopo le tappe in Sicilia, Puglia, Emilia-Romagna e a Locarno.

Sarà un’occasione per ascoltare in versione acustica e intima gli intramontabili del cantautore romano, tra cui Pablo, Titanic, Generale, Rimmel, Buonanotte Fiorellino e Viva l’Italia. Sul palco con “il principe” Guido Guglielminetti (basso e contrabasso), Carlo Gaudiello (tastiere), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino) e Simone Talone (percussioni).

Biglietti: da 40 a 74 Euro + prevendita http://www.ticketone.it

I Banana Joe, power trio rock nostrano, presenteranno dal vivo il nuovo album “90-60-90”, una raccolta di 11 brani inediti dal sapore romantico e malinconico a tratti rude come La Genova che raccontano in questo disco. Il trio genovese, nato nel 2016, è composto dal cantante e bassista Guido Gnisci, dal chitarrista Fulvio Masini ed Emanuele Benenti alla batteria. Molto apprezzati per la grande energia e impatto sonoro sul palco, portano in giro sonorità che oscillano tra rock / post grunge e la musica psichedelica degli anni 60-70.

Ad aprire la serata, alle 21, The Black Armadillos un duo rock di Genova nato nel 2019 dall’incontro tra Santo Castagnaro (voce e chitarra) e Maurizio Nuzzi (batteria). Il loro sound, caratterizzato soprattutto dall’utilizzo di effetti come fuzz, riverbero, ricorda il Garage Rock, con forti influenze blues.

Biglietti: € 5,00 + prevendita

Info e partner di EstateSpettacolo 2021

http://www.portoantico.it #estatespettacolo 2021

Official partner sono Unicredit e Basko, facility management partner Rekeep. EstateSpettacolo 2021 ha il patrocinio della Rai.

Gli eventi di EstateSpettacolo 2021 fino al 25 settembre

o Piazza delle Feste: Banana Joe + The Black Armadillos

• martedì 27 luglio: Piazza delle Feste – Palco sul Mare Festival – Paolo Bonfanti con special guest

• mercoledì 28 luglio:

o Arena del Mare – Ridere d’Agosto… ma anche prima – Drusilla Foer “Eleganzissima”

o Piazza delle Feste – Palco sul Mare Festival – Bobby Soul con special guest

o Isola delle Chiatte – Il Pianista sull’oceano rilegge Genesis, Emerson Lake & Palmer, Sakamoto, Delirium, La Coscienza di Zeno, La Maschera di Cera (Duo piano-voce Luca Scherani con Alessandro Corvaglia)

• giovedì 29 luglio: Piazza delle Feste – Palco sul Mare Festival – Giuseppe Scarpato & EraOra con special guest

• venerdì 30 luglio:

o Arena del Mare: Fiorella Mannoia

o Piazza delle Feste – Palco sul Mare Festival – Reunion

• sabato 31 luglio: Piazza delle Feste – GIMYF – Genoa International Music Youth Festival “Opera pop – Lirica raccontata ad arte”

• domenica 01 agosto: Piazza delle Feste – Ridere d’Agosto…ma anche prima – Concerto D.O.C. a favore Associazione Gigi Ghirotti

• lunedì 02 agosto: Piazza delle Feste – Pink Ribbon cover band

• martedì 03 agosto: Arena del Mare – Ritornerai – spettacolo su femminicidio + Mimose – Donne in Musica

• mercoledì 04 agosto: Arena del Mare – Andrea Pucci

• giovedì 05 agosto: Arena del Mare – Palco sul Mare Festival – Angelo Branduardi

• venerdì 06 agosto:

o Arena del Mare – Beppe Gambetta con Mark Harris

o Piazza delle Feste: Daniele De Gregori

• sabato 07 agosto:

o Arena del Mare – Giò Evan

o Isola delle Chiatte – Sea Stories Festival – Noesis, Concerto per chitarra – Susanna Roncallo, Luca Agricola

• martedì 10 agosto:

o Arena del Mare – Ron

o Piazza delle Feste – Showtime

• mercoledì 11 agosto: Isola delle Chiatte – Love Over Bot

• giovedì 12 agosto: Arena del Mare – Shel Shapiro

• venerdì 13 agosto: Isola delle Chiatte – Sea Stories Festival – Datteri e grattacieli – Pino Petruzzelli

• sabato 14 agosto: Arena del Mare – Enrico Ruggeri

• mercoledì 18 agosto: Arena del Mare –Loredana Bertè

• venerdì 20 agosto: Arena del Mare – Queen Mania

• domenica 22 agosto: Isola delle Chiatte – Sea Stories Festival – Storie di sale

• Michela Gatto, Andrea Tich

• venerdì 27 agosto: Arena del Mare – Simona Molinari

• 26 – 30 agosto: Isola delle Chiatte – Sea Stories Festival – Corto Maltese – La ballata del mare salato – Igor Chierici e Luca Cicolella

• 27 agosto – 05 settembre: Piazza delle Feste – Suq Festival

• venerdì 03 settembre: Arena del Mare – Sangiovanni

• sabato 04 settembre: Arena del Mare – Balena Festival – Apparat

• lunedì 6 settembre – Arena del Mare – Balena Festival – Cachemire

• 9 – 12 settembre: Piazza delle Feste – Music Expo

• sabato 11 settembre: Isola delle Chiatte – Electropark – Alberto Brutti pres. Karu

• sabato 18 settembre: Isola delle Chiatte – Electropark – Alex Hiddell pres. Ravot

• sabato 25 settembre: Isola delle Chiatte – Electropark – Bo!led pres. Different, Us

Mi piace: Mi piace Caricamento...