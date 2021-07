L’invasione dell’Aleurocanthus spiniferus. Im pericolo agrumi e piante ornamentali

Parte la battaglia fitosanitaria della Regione Liguria

Regione Liguria a seguito della segnalazione e identificazione nel Comune di Arenzano di una specie d’insetto dannoso in prevalenza per agrumi e piante ornamentali, della famiglia degli Aleurodidi e originario dell’Asia ma già presente in Italia, ha messo in atto nuove misure di contenimento e prevenzione per contrastarne la diffusione. «Il Settore Fitosanitario regionale – spiega il vice presidente di Regione Liguria con delega all’Agricoltura Alessandro Piana – ha individuato l’area verde pubblica di Arenzano infestata dall’insetto Aleurocanthus spiniferus; area che risulta ristretta e circoscritta. Alle tempestive misure di emergenza e di contenimento adottate si aggiungono, in via preventiva, costanti monitoraggi per evitarne la diffusione sul territorio».

