Stamattina alla fermata di Tommaseo a scrocco il 4,4% dei passeggeri

Verifica intensiva dei controllori Amt in piazza Tommaseo, controllati oltre 1.700 passeggeri delle linee 15, 36, 43 e 44. 80 i viaggiatori senza biglietto. Il dato è molto inferiore a quello delle verifiche serali e notturne

Questa mattina, dalle 7.00 alle 12.00, sono scesi in campo 15 controllori AMT per una verifica ad alta visibilità in piazza Tommaseo; i controlli intensivi sono attività strategiche per il contrasto all’evasione tariffaria, a tutela di coloro che utilizzano correttamente il trasporto pubblico.

Durante la verifica i VTV hanno controllato 1.785 passeggeri delle linee 15, 36, 43 e 44, rilevando 80 situazioni irregolari per mancanza del titolo di viaggio. Il tasso di evasione riscontrato è stato pari al 4,4%. 31 passeggeri sanzionati hanno regolarizzato immediatamente la loro posizione pagando l’oblazione. Il dato emerso è in linea con analoghe rilevazioni effettuate nel 2019.

Le verifiche intensive vengono effettuate ogni settimana e comprendono attività ordinarie svolte quotidianamente e verifiche mirate; i controlli da parte del personale AMT proseguiranno anche nelle prossime settimane nelle diverse aree del territorio genovese e provinciale.

