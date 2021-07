Nella notte della festa per gli europei anche una persona aggredita: 30 giorni di prognosi

San Martino, sono 9 gli accessi registrati al pronto soccorso del San martino, riconducibili ai festeggiamenti di questa notte. Due gli ubriachi

Al Galliera tre adolescenti ubriachi e due politraumi leggeri

Come scritto stanotte, sono state 6 le persone arrivate al pronto soccorso per incidenti o traumi, con prognosi tra i 7 e i 30 giorni. Due quelli soccorsi per abuso di alcol.

Una persona è stata aggredita e ha ricevuto una prognosi consistente, pari a 30 giorni. Si tratta di un diciassettenne che ha riportato la frattura delle ossa nasali.

Al Galliera, invece, ci sono stati tre casi di adolescenti pervenuti in pronto soccorso per intossicazione acuta da

alcol senza particolari conseguenze cliniche. Sono stati un paio di accessi per politraumi leggeri.

