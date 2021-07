In via Gianelli 100 ragazzi bloccano la strada, altri 100 giovani in piazza Embriaci fino alle 4

Non solo caos in centro per la finale degli Europei: pioggia di telefonate da tutta la città alla Polizia locale per i botti, le urla e i cori in strada

Stanotte sono pervenute alla centrale operativa della Polizia locale numerose segnalazioni per scoppio di petardi urla e cori in strada che per la maggior parte si sono esaurite nelle prime 2 ore della giornata.

Dall’una in via Gianelli, all’altezza dei giardini di quinto, è giunta la segnalazione di numerosi ragazzi in strada (un centinaio) che bloccavano il transito delle auto spostandosi sulla carreggiata con atteggiamento aggressivo verso i conducenti. La segnalazione è stata passata alla Polizia di Stato che ha fatto transitare alcune pattuglie facendole, però, poi allontanare perché in numero insufficiente per intervenire in sicurezza. I cento giovani sono rimasti in strada in gruppo fino alle 3, per poi allontanarsi alla spicciolata.

Sempre all’una, dal centro storico sono arrivate alla centrale operativa numerose lamentele per schiamazzi urla e cori dalla salita Embriaci e piazza Embriaci, anche in questo caso è stata segnalata la presenza di circa un centinaio di giovani. Anche in questo caso è stata contattata la Polizia di Stato per le questioni di ordine pubblico di competenza, ma questa ha detto di non poter intervenire in sicurezza e i ragazzi hanno lasciato la piazza solo alle 4 del mattino.

