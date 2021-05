Rifiutò il vaccino, muore di Covid al San Martino

È il primo caso a Genova di un no vax dichiarato che contrae la malattia e non sopravvive

Il vaccino, spiega il direttore della Clinica Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti, era stato esplicitamente rifiutato dal 77enne.

«È deceduto, nonostante tutte le cure prestate, a causa di una polmonite grave da SarsCoV-2 un signore di 77 anni, ricoverato prima in Malattie Infettive e poi in rianimazione, si è trattato del primo decesso di un paziente che aveva deliberatamente rifiutato il vaccino per Covid avvenuto al Policlinico San Martino di Genova» ha detto Bassetti.

In ospedale sarebbe in cura un altro no vax che ha contratto il virus.