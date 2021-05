Domani, dalle 15, mappatura collettiva del sestiere del Molo

La mappatura civica di quartiere raccoglierà dati quantitativi e qualitativi sull’uso degli spazi pubblici e privati nella zona del Molo. Ad esempio l’utilizzo o lo stato di abbandono di fondi e locali a ciglio strada e la presenza di verde pubblico, panchine o dehors negli spazi pubblici nell’ambito del Patto di sussidiarietà

Martedì 1 giugno ci sarà la prima giornata di mappatura civica del quartiere. «Sarà un evento aperto ai cittadini in cui gireremo per il quartiere mappando l’utilizzo degli spazi pubblici e privati» dicono al Cesto.

L’appuntamento è alle 15 presso piazza Rostagno, affianco ai Giardini Luzzati, da cui si partirà divisi nei gruppi di lavoro già attivati all’interno del patto.

I dati raccolti andranno a sommarsi a quelli già disponibili rispetto alla situazione sociale, economica e demografica del quartiere raccolti a livello di base di censimento.

La mappatura civica si svolgerà tramite un tool open source sviluppato dall’università di Harvard.

Per partecipare è sufficiente portarsi il proprio cellulare.

Nell'ambito del Piano Integrato Caruggi per la rigenerazione del Centro Storico, con il bando pubblicato dalla direzione Politiche sociali del Comune di Genova lo scorso febbraio, 53 enti e associazioni del mondo della cultura, del sociale e economico insieme alle associazioni del sestiere del Molo stanno progettando una serie di attività per far rinascere il Sestiere come un grande patto di rigenerazione del territorio, sia dal punto di vista della qualità della vita, sia come attrattività turistica per restituire il sestiere alla città e ai turisti. Il primo passaggio, di un progetto che si svilupperà su almeno tre anni di attività, avverrà attraverso una grande giornata di osservazione e rilievo collettiva da parte di tutti gli abitanti e di chi vorrà partecipare, operazione che avverrà attraverso un tool open source sviluppato dall'università di Harvard, scaricabile sul proprio smartphone.

Questa pratica, collettiva e partecipata, è un elemento che andrà a caratterizzare la realizzazione degli interventi di rigenerazione e, in prospettiva, tutto quello che si realizzerà nel Sestiere avverrà con queste modalità, con il coinvolgimento di tutti, per produrre il “Sestiere del Molo” del futuro.

Domani si svolgerà la prima giornata di mappatura civica del quartiere. Sarà aperta a tutti i cittadini che si coinvolgeranno andando a mappare ogni spazio del Sestiere descrivendone nel dettaglio, la qualità, lo stato di abbandono di fondi e locali a ciglio strada, il verde presente, la vivibilità e il possibile progetto da applicare nel futuro.

I dati raccolti andranno a sommarsi a quelli già disponibili rispetto alla situazione sociale, economica e demografica del quartiere raccolti a livello di base del censimento.

Obiettivo dell’operazione sono: evidenziare situazioni di abbandono e difficoltà del Sestiere;

riqualificarlo attraverso progetti di rigenerazione degli spazi; rendere gli spazi vivibili per gli abitanti e attrattivi per i cittadini genovesi e i turisti. L’appuntamento è alle 15 presso piazza Rostagno, a fianco ai Giardini Luzzati, da cui si partirà divisi nei gruppi di lavoro già attivati all’interno del Patto di Sussidiarietà. Per partecipare basta essere dotati di uno smartphone.

Ai primi di luglio verrà stipulato un patto di collaborazione tra il Comune di Genova e i diversi enti e associazioni che partecipano all’operazione che vaglierà un progetto che andrà a prendere forma nei prossimi 3/5 anni.

«Con le linee guida varate lo scorso febbraio – spiega il consigliere delegato alle Politiche sociali del Comune di Genova Mario Baroni – abbiamo tracciato un solco preciso in cui inserire un’ampia varietà di offerta formativa, con possibilità attivazione di borse lavoro, e processi di educazione soprattutto rivolti ai più giovani. Con il Patto di sussidiarietà stipulato con le associazioni e gli enti attivi del Sestiere, che ringraziamo per aver raccolto l’invito alla partecipazione, abbiamo instaurato una collaborazione fattiva di sinergia tra istituzioni e territorio perché possa essere elaborato un progetto, che sarà poi finanziato dal Comune di Genova, che vada incontro alle reali esigenze del quartiere, dando quelle risposte concrete e celeri che la popolazione, in un contesto complesso e che richiede la nostra massima attenzione». «Le azioni sul sociale – commenta l’assessore al Centro Storico Paola Bordilli – sono uno dei perni del Piano Integrato Caruggi. Dalla riscoperta e dalla valorizzazione del senso di comunità, il Centro Storico potrà tornare ad avere quella sua identità, fatta anche di socialità e di supporto di quartiere alle fasce più fragili. Una sentita e partecipata azione di rigenerazione urbana deve vedere impegnate in prima linea istituzioni e tutti quanti amano e vivono il nostro centro storico».

«A questo patto di solidarietà hanno aderito 53 enti del sociale e della cultura e produrranno un progetto, da condividere con il Comune, che parte dai punti di forza del sociale e della cultura, per restituire il sestiere alla città – dichiara Marco Montoli, presidente Ce.sto che coordinerà il raggruppamento i questi enti – un Sestiere che sarà sicuramente visto come inclusivo e interculturale. Partendo da questa potenzialità cercherà di rafforzare tutte le altre parti di attività comprese quelle commerciali e di servizi per gli abitanti per rendere il quartiere più attrattivo e accogliente possibile per tutti. Questo avverrà con il lavoro delle 53 organizzazioni che sono molto esperte nella produzione culturale, costruire supporti alle persone con fragilità ma non solo, capaci anche di costruire nuovo territorio, nuova socialità e nuova comunità locale». Tra le 53 associazioni, con capofila il Ce.sto, anche il Teatro della tosse, Giardini Luzzati Coop. Laboratorio e Arci Genova.