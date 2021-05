Lucia (Pd): «Al Campasso strada riaperta, ma senza illuminazione»

Il consigliere Dem del Municipio Centro Ovest ha scritto al Sindaco, all’assessore ai Lavori Pubblici, all’assessore alla Mobilità e a City Green Light

«La strada di collegamento tra via del Campasso e via della Pietra, riaperta in data 27/3/21, anche in seguito a insistenti richieste del sottoscritto in qualità di consigliere municipale – ha scritto Amedeo Lucia – .La strada è stata riaperta però senza illuminazione pubblica. Gli agenti della Polizia Locale presenti affermarono che nel giro di pochi giorni sarebbe stata installata. Ad oggi, 12/5/21, non è pervenuta traccia dell’illuminazione pubblica per la via. Inoltre, occorrerebbe che, sul versante collinare, al di sopra del muraglione, siano installate delle recinzioni che possano essere utili per impedire la caduta massi sulla predetta strada (come già avvenuto senza incidente alcuno per fortuna) e il riversamento sulla stessa via di cinghiali. Si richiede che la suddetta manutenzione, sia per quanto riguarda l’illuminazione pubblica che per le recinzioni, sia effettuata possibilmente con il mantenimento dell’apertura della strada, fondamentale collegamento tra il Campasso, la Valpolcevera e il centro città attraverso la metropolitana di Brin».

