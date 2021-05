Ubriachezza, bivacchi e cani senza guinzaglio, raffica di sanzioni della Polizia locale

Gli agenti del nucleo Reati predatori del 1º distretto della Polizia locale hanno effettuato un servizio di controllo nel centro cittadino, nel storico e nel quartiere di Carignano. È stata anche denunciato un uomo che aveva con sé un coltello

Controlli serali per la vivibilità della Polizia locale tra centro, centro storico e Carignano: sanzioni per ubriachezza e bivacco e conduzione di cani senza guinzaglio

IN CENTRO STORICO

In via Turati e piazza Caricamento hanno sanzionato per ubriachezza 6 persone, che sono state anche fatte oggetto di ordine di allontanamento. Cinque le violazioni per atti contrari al decoro a persone che urinavano per strada. Cinque anche le sanzioni per l’inosservanza del divieto di consumo di alcolici dopo le 18.

In vico Croce Bianca, nell’ex ghetto ebraico, tra via del Campo e piazza della Nunziata, una persona straniera senza documenti è stata portata in Questura per l’identificazione e un’altra persona è stata segnalata alla Prefettura come utilizzatrice di sostanze stupefacenti che portava con sé in quantità per uso personale. Denunciato un uomo che aveva con sé un coltello. L’arma è stata sequestrata.



A CARIGNANO

A Villa Croce sono stati sanzionati i proprietari di due cani che venivano condotti senza guinzaglio. Una persona è stata sanzionata anche perché senza documenti al seguito. Una sanzione per mancanza di guinzaglio anche in via XII Ottobre, dove sono state elevate anche due sanzioni per bivacco. Tre le sanzioni per ubriachezza e una per bivacco in piazza Rocco Piaggio.

IN CENTRO

In via San Vincenzo è stato elevato un verbale per bivacco.

