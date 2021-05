Natale (Pd): «Servono piani operativi per screening e visite non covid»

«Abbiamo bisogno di piani operativi per la cura delle malattie non-covid che sono già la nuova emergenza da affrontare sulla quale la Regione è in ritardo. Dobbiamo dotare le Asl degli strumenti necessari e delle strutture per poter permettere la ripresa in sicurezza delle attività ambulatoriali sospese nei mesi scorsi»

Così il consigliere regionale del Gruppo del Partito Democratico – Articolo Uno Davide Natale primo firmatario dell’interrogazione che verrà discussa oggi in Consiglio Regionale sulle liste d’attesa per le malattie non covid e la sospensione delle attività cliniche in ambulatorio.

«Una situazione – prosegue Natale – che crea disparità, in cui chi può e ha urgenza si rivolge al privato, chi non può resta in attesa o rinuncia alla cura della salute, un fallimento per il servizio pubblico. Un modo per correre ai ripari e recuperare sulle liste d’attesa lievitate in questi mesi c’è ed è quello di individuare sedi ‘pulite’ dando alle Asl gli strumenti per poter organizzare visite e screening, penso a quelli che hanno in media tempi d’attesa più lunghi, le visite per malattie cardiovascolari ma non solo».

«Il Recovery cita le “case di comunità”, simili alle nostre Case della salute – conclude Natale – strutture come quella dell’ospedale di Levanto, che sta svolgendo un ruolo fondamentale come hub vaccinale, che potrebbe essere utilizzato per diventare un centro per le visite ambulatoriali e per le attività di screening per il territorio della Asl 5».

