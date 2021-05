Giornata degli infermieri, una festa lunga 10 giorni per gli angeli dell’epidemia

Da oggi, sabato 8 maggio, a lunedì 17 maggio tante attività gratuite rivolte agli iscritti all’Ordine, l’evento clou sarà lo spettacolo “Vax Varieté” in programma martedì 11 maggio al Carlo Felice

In occasione della Giornata Internazionale degli Infermieri, che si celebra mercoledì 12 maggio, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Genova organizza dieci giorni di eventi gratuiti dedicati esclusivamente agli infermieri iscritti all’Ordine. L’iniziativa è patrocinata da Regione Liguria, Comune di Genova e vede la collaborazione di numerosi operatori turistici, musei ed enti del territorio genovese.

Visite guidate nei musei cittadini, tour delle botteghe storiche, gite in barca a vela, spettacoli, attività sportive e molto altro: da sabato 8 fino a lunedì 17 maggio 2021 gli infermieri genovesi avranno la possibilità di partecipare gratuitamente alle più disparate attività, previa iscrizione alla pagina https://opigenova.it/Formazione/Eventi-12-Maggio-2021/5.

L’evento clou sarà, il giorno della vigilia della Giornata Internazionale degli Infermieri, martedì 11 maggio, il grande spettacolo di beneficenza “Vax Varieté – Genova ai suoi infermieri” alle 19.30 al Teatro Carlo Felice, con protagonisti Paolo Belli, Antonio Ornano, Enzo Paci, Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e molti altri ospiti. Lo show, organizzato da “Genova ai suoi infermieri” e dall’associazione Occupy Albaro, con il patrocinio di Regione Liguria, sarà interamente dedicato agli infermieri, che potranno assistere in presenza o in streaming prenotandosi sul sito https://genova-ai-suoi-infermieri.it/.

«L’ultimo anno è stato particolarmente duro e impegnativo per la categoria degli infermieri – spiega Carmelo Gagliano, presidente di Opi Genova – La nostra professione è stata duramente coinvolta nella battaglia contro il Covid-19 e i nostri infermieri si sono confermati ancora una volta un punto di riferimento per tante persone. Per questo, in un anno così particolare in cui la lotta contro la pandemia è ancora aperta ma si vuole guardare al futuro con speranza, celebriamo la Giornata Internazionale degli Infermieri in modo diverso e speciale, offrendo agli infermieri dieci giorni per godere delle bellezze del nostro territorio e per respirare un po’ di “normalità”. Ringrazio i molti operatori turistici ed enti locali che si sono impegnati a offrire visite guidate, attività ed esperienze alla nostra categoria».

«In un anno così diverso e complicato per tutti noi, con Opi Genova abbiamo deciso di organizzare qualcosa di speciale per i colleghi infermieri, qualcosa che facesse loro vivere un po’ di normalità – raccontano Antonio Fiorenza, vicepresidente di Opi Genova e Sonia Ricciu, coordinatrice delle iniziative di Opi Genova per la Giornata Internazionale dell’Infermiere – Così sono nati questi eventi alla scoperta della nostra città, per vivere Genova da turisti: 10 giorni di attività, da sabato 8 a lunedì 17 maggio, 34 organizzazioni ludico-turistiche coinvolte, 76 ore totali di iniziative gratuite tra visite guidate, ingressi ai musei, esperienze. Il tutto dedicato esclusivamente agli infermieri iscritti all’Ordine. Un grazie a tutte le organizzazioni, le associazioni e gli enti del territorio che hanno permesso l’organizzazione di questo evento».

Gli oltre 8400 infermieri di Genova potranno scegliere tra il vasto calendario di attività ed eventi offerti dalle maggiori attrazioni del territorio come segno di riconoscimento per il lavoro e l’impegno dimostrato negli ultimi mesi. Oltre allo spettacolo benefico in programma martedì 11 maggio al Carlo Felice, tra le iniziative offerte agli infermieri ci sono visite guidate a Palazzo Ducale, a Castello D’Albertis, al Cimitero Monumentale di Staglieno, alla Lanterna, al Museo di Arte Contemporanea di Villa Croce e al Museo d’Arte Orientale Chiossone. Inoltre, sono previsti ingressi al Galata Museo del Mare e all’Acquario di Genova, tour delle botteghe storiche, e attività ludiche e sportive come giri in barca a vela, attività di avvistamento cetacei, tiro con l’arco, arrampicata, orienteering, bici, canoa, equitazione, parchi avventura, fattorie didattiche, ruota panoramica e molto altro. Durante gli eventi, saranno distribuiti snack dolci e salati e succhi offerti da Coop Liguria e scatole di tisane offerte da Bonomelli e Valverde.

Tutti gli eventi sono consultabili sul sito di Opi Genova (https://opigenova.it/Formazione/Eventi-12-Maggio-2021/5). Le iscrizioni sono riservate agli iscritti all’Ordine e non è possibile iscriversi a più di due eventi per persona. Informazioni: https://opigenova.it/

Un grande evento di beneficienza alla vigilia della Giornata Internazionale dell’Infermiere per rendere omaggio a tutti gli infermieri liguri impegnati da oltre un anno in uno strenuo lavoro per fronteggiare gli effetti della pandemia da Covid-19: andrà in scena l’11 maggio al Carlo Felice di Genova lo spettacolo benefico “Vax Varietè” organizzato da “Genova ai suoi infermieri” e dall’associazione Occupy Albaro, con il patrocinio di Regione Liguria e con la partecipazione, tra gli altri, del pianista di fama internazionale Massimiliano Damerini che dirigerà l’orchestra del Teatro.

L’iniziativa è nata nel novembre 2020, quando alcuni imprenditori, artigiani e professionisti, si sono riuniti sotto il nome di “Genova ai suoi infermieri” per devolvere parte dei budget previsti per le strenne Natalizie aziendali ad un’iniziativa benefica. A loro si è poi unita l’associazione Occupy Albaro che ha gestito la raccolta fondi e la successiva organizzazione artistica di quello che è diventato l’evento culmine dell’iniziativa.

Con “Vax Varieté” il Teatro Carlo Felice riaprirà finalmente le porte al pubblico in sala dopo più di un anno. Alcune centinaia di infermieri – distanziati e dotati di mascherine come richiesto dalle misure di prevenzione anti Covid-19 – potranno assistere allo spettacolo in platea e, per chi sarà a casa, la serata sarà trasmessa anche in streaming.

Grazie al coinvolgimento dell’Ordine delle Professioni infermieristiche (OPI) il link per fruire dello spettacolo in diretta streaming sarà veicolato a tutti gli iscritti, circa 18mila in Liguria.

La direzione artistica di “Vax Varietè” è stata affidata a Fabrizio Lamberti che vanta una lunga carriera di collaborazioni con grandi artisti, oltre alla fondazione del famoso gruppo dei “Cavalli Marci” di cui era il direttore artistico insieme al Claudio Rufus Nocera. Il progetto artistico verte su uno spettacolo comico musicale con la partecipazione di Antonio Ornano, Enzo Paci, Paolo Belli, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu oltre a Gabriele mago Gentile & Nicole Magolie. A Giulia Ottonello sarà affidato il compito di presentare le varie fasi della serata.

Sul palco si cimenterà una band di quattro elementi capitanata e diretta dal Maestro Lamberti che, oltre ad accompagnare le esecuzioni di Paolo Belli, farà da punteggiatura musicale e da “colonna sonora vivente” durante il susseguirsi delle esibizioni. È prevista anche la partecipazione straordinaria dell’Orchestra del Carlo Felice, diretta dal pianista di fama internazionale Massimiliano Damerini.

Lo spettacolo non sarà una semplice successione di interventi dei vari artisti, ma avrà anche alcuni momenti corali e pezzi nei quali vedere la partecipazione del cast al completo.

Visto in questa configurazione, “Vax Varieté” è un evento ricco di significati non soltanto simbolici: è un modo originale per ringraziare migliaia di infermieri per quello che fanno tutti i giorni, ma è anche una coraggiosa iniziativa in cui Città e Regione si uniscono per dare impulso ai comparti della cultura e dello spettacolo così fortemente penalizzati durante la pandemia.

Non è tutto: considerata la campagna vaccinale in atto e grazie al fatto che gli infermieri come tutto il personale sanitario sono stati i primi ad essere vaccinati, “Vax Varieté” potrà aprire il sipario nel più prestigioso Teatro della città con una parte di pubblico realmente presente in platea. È un messaggio chiaro e un’immagine molto efficace per rappresentare gli effetti un graduale ritorno alla normalità. Tuttavia, questo traguardo sarà raggiungibile solo se ogni membro della comunità farà la sua parte vaccinandosi. Con “Vax Varieté”, si cercherà di dare un contributo e un impulso anche a questo atto di civiltà, di altruismo e di tutela personale che è la vaccinazione contro il Covid 19.

Giovanni Toti, presidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria e assessore alla Cultura Ilaria Cavo – «Ringraziamo gli organizzatori e gli artisti che saliranno sul palco per questo grande evento che mette insieme due obiettivi di fondamentale importanza in questo momento. Il primo è manifestare la solidarietà di tutti i liguri nei confronti degli infermieri che, al fianco degli altri professionisti del nostro sistema sanitario, hanno affrontato in prima linea quest’anno terribile di pandemia senza risparmiarsi, con un’abnegazione e un impegno straordinari anche in questa fase strategica della campagna vaccinale. Il secondo è la riapertura al pubblico del Carlo Felice, tra i primi in Italia ad accogliere nuovamente gli spettatori in sala: abbiamo bisogno tutti di momenti di svago, socialità e spensieratezza, ma abbiamo anche bisogno di proseguire il percorso che lentamente, con pazienza, attenzione e soprattutto con le vaccinazioni, ci porterà fuori da questa pagina dolorosa della nostra storia».

Barbara Grosso, assessore alle Politiche culturali Comune di Genova – «Come amministrazione comunale, abbiamo partecipato a questa bella iniziativa, con attività dedicate in alcuni dei nostri musei: Lanterna di Genova, Muma, Museo Chiossone, Castello D’Albertis, Villa Croce. Ringrazio dunque gli organizzatori dell’evento per aver coinvolto anche i luoghi della cultura genovesi, una scelta che mette in evidenza l’aspetto non solo ricreativo dell’evento e la consapevolezza che arte e cultura siano elementi di arricchimento e di sostegno soprattutto in questo momento complicato, in cui la cultura riveste anche il ruolo di “cura».

Giuseppe Merello, Genova ai suoi Infermieri – «Con questo evento esprimiamo tutta la nostra riconoscenza agli infermieri liguri che nei momenti più bui della pandemia hanno fatto vedere a tutti di che cosa sia capace la generosità umana in presenza di un’immane tragedia. È anche grazie a loro se oggi possiamo mandare un segnale forte di speranza per il ritorno ad una vita normale».

Tito Gherardi, Occupy Albaro – «Lo spirito che ci muove e che abbiamo condiviso tutti in questa iniziativa è lo stesso: uniti e solidali si fanno grandi cose. È un messaggio importante soprattutto in questo momento storico. Se tutti diamo il nostro piccolo contributo per una causa comune, il risultato è garantito, a cominciare dell’adesione alla campagna vaccinale».

Claudio Orazi, Sovrintendente Teatro Carlo Felice – «Il Teatro Carlo Felice ospita, aderisce e partecipa con grande piacere ad un progetto di beneficenza che intende rendere omaggio a tutti gli infermieri liguri impegnati nella pandemia da covid-19, che hanno associato ad una riconosciuta alta professionalità una speciale cura per le sofferenze di tanti pazienti e familiari. Nell’auspicio che gli odierni riconoscimenti a tali protagonisti della nostra società possano fungere da modello per il nostro futuro, dedichiamo la partecipazione artistica del Maestro Damerini e dell’Orchestra del Carlo Felice non solo a loro, ma a tutti quanti abbiano patito sofferenze e perdite».

