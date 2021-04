Viabilità: code su tutte le autostrade, incidenti in città

Via Biga resta chiusa per parapetto di muraglione pericolante: modificate anche le linee bus

A7: coda di 2 km tra Genova Bolzaneto e Bivio A7/A12 Genova-Livorno per lavori in direzione Genova.

A10: scorta veicoli tra Genova Pegli e Bivio A10/A7 Milano-Genova per materiali dispersi in direzione Genova; oda di 1 km tra Genova Aeroporto e Genova Pra’ per lavori in direzione ponente.

A12: coda di 1 km tra Recco e Rapallo, in direzione levante, per lavori.

A26: coda di 3 km tra Ovada e Masone, in direzione Genova) per lavori.



Sulle strade urbane

In via Trensasco veicolo pesante incidentato. Incidente in via Pieragostini.

Chiusa via Biga

