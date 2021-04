Svastiche sulla sede Anpi di via Rolando a due giorni dal 25 Aprile

Il Pd: «Condanniamo quanto accaduto a pochi giorni dalle celebrazioni per il sacrificio di tutti quei martiri che pagarono a prezzo della vita la battaglia per la democrazia e la libertà contro il nazifascismo»

«Le svastiche sulle bandiere Anpi per la Festa del 25 aprile in via Rolando a Sampierdarena sono una grave offesa alla memoria dei partigiani e di Genova, città Medaglia d’oro al valor militare per la Resistenza – commentano PD Genova, PD Centro Ovest, Gruppo PD Comune Genova, Gruppo PD Centro Ovest -. Condanniamo quanto accaduto a pochi giorni dalle celebrazioni per il sacrificio di tutti quei martiri che pagarono a prezzo della vita la battaglia per la democrazia e la libertà contro il nazifascismo nel nostro Paese ed esprimiamo solidarietà all’Anpi Sampierdarena Sezione Cioncolini Musso e Martiri del Turchino. Quanto purtroppo accaduto testimonia la profonda esigenza di non arretrare mai nella difesa e nella memoria di quel sacrificio».





