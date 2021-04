Nuovo guasto, funicolare Zecca-Righi. Riparato alle 9:05. L’impianto torna in servizio

Nuovamente guasta la funicolare Zecca-Righi. Dalle 6:40 di questa mattina è stato istituito il servizio sostitutivo con bus linea F2. I tecnici Amt sono al lavoro per riparare l’impianto. Aggiorneremo quando rientrerà in servizio.

Aggiornamento: l’assessore alla mobilità Matteo Campora ci aggiorna sulla base di quanto detto da Amt: i tecnici stanno lavorando a sostituire un’elettrovalvola di vettura. Se non ci saranno complicazioni il ripristino del servizio avverrà in mattinata.

AGGIORNAMENTO: il servizio è stato ripreso alle 9:05. Si ferma il bus sostitutivo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...