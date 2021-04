In tasca avevano un tesoretto di monete false, denunciati dalla Polizia di Stato

La Volante ha fermato quattro ragazzi nel centro storico. Sono stati denunciati

Quattro ragazzi tra i 21 e i 29 anni, un marocchino, un romeno e due italiani, sono stati fermati dai poliziotti di una volante della Questura in via Canneto il Curto mentre confabulavano tra loro. Perquisiti, sono stati trovati in possesso di diverse monete da 2 euro false. Uno di loro ne aveva con sé addirittura 32, mentre gli altri ne conservavano, rispettivamente, una, cinque e nove.

Uno dei quattro aveva con sé una modica quantità di marijuana per uso personale e per questo è stato segnalato alla Prefettura come consumatore. Un altro aveva, invece, una tessera sanitaria di un’altra persona, risultata rubata

Sono stati denunciati per spendita di monete false in concorso.





