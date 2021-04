Gli studenti del collettivo Come Studio Genova occupano Scienze della Formazione

Sono una decina i ragazzi che sono entrati nella sede di Carignano del dipartimento Unige dotati di tutto quanto serve per rimanere a lungo nell’edificio. Hanno ribattezzato il palazzo “Nuova Università Liberata”. Ecco cosa chiedono e cosa propongono

Ecco il comunicato dei ragazzi diffuso attraverso la pagina facebook del collettivo studentesco

Già… prima

Le scuole cadevano a pezzi, già prima. I contratti di poche settimane di supplenza c’erano, già prima. Gli atenei di serie A drenavano studenti dalle regioni più povere, già prima. I fondi per la ricerca andavano ai privati, già prima. La ricerca in generale, era tutta tarata sugli interessi della confindustria, già prima. L’industria turistica distruggeva le nostre città riducendole a vetrine ed aziende, sulle spalle sopratutto del precariato giovanile, già prima. I costi della scuola italiana erano insostenibili per le famiglie di chi lavora, già prima. I/Le giovani dovevano scegliere tra studiare e lavorare, già prima. Le vostre perverse logiche di mercato ci tenevano schiacciati/e a terra con stipendi da fame, già prima.

Già prima della pandemia. Non abbiamo scoperto niente di nuovo, il cancro restano 30 anni di devastazione e saccheggio dello stato sociale, il cancro siete voi che fate gli interessi del capitale sulla nostra pelle.

La pandemia ha obbligato il mondo a fermarsi, il virus esiste e non saremo certo noi a negarlo; saremo invece noi a dire che lo stravolgimento che il Covid ha creato non è stato uguale per tutti e tutte. Saremo noi a dire che c’è chi in questi mesi ha continuato a guadagnare miliardi e chi per quei miliardi ha perso la vita. Saremo noi a dire che l’onda d’urto è stata così ampia perché questo Stato non è stato in grado di investire lì dove sono i veri interessi della collettività. Saremo noi a dire che non è più possibile mascherare con la retorica dell’emergenza il fallimento di un intero Stato.

Rivoluzione in presenza: dopo più di un anno di allontanamento forzato dalla nostra università, un anno in cui abbiamo visto i nostri diritti calpestati nel più ipocrita e viscido dei modi, abbiamo deciso di prendere l’iniziativa. Spetta a noi student* e lavorator* attuare una critica pratica contro una logica istituzionale che affianca e sostiene la società di classe.

Questa occupazione vuole restituire alla città un’Università popolare ed universale, intesa come ambasciatrice di diritti e non come un’azienda che fornisce un servizio.

Chiediamo l’abolizione dell’ANVUR: ente che tramite la perversa logica del merito, acuisce le differenze tra atenei e piega il mondo della ricerca alla necessità del profitto di pochi, anzi che agli interessi della collettività, finanziando solo quei settori strategici come l’industria militare.

Università Liberata. Nuova Università.

La nuova università liberata sfiducia istituzioni distanti e nemiche, prone davanti agli interessi di Confindustria, del mercato e dei centri di potere internazionali.

Sfiduciamo un governo e un Parlamento che hanno avuto il solo interesse di sfruttare l’opportunità data dalla pandemia per ultimare il processo di decostruzione e sterilizzazione della scuola pubblica, alzando barriere là dove ancora mancavano, andando a minare la base stessa dell’educazione, ossia il rapporto diretto e dialettico tra insegnanti e studenti, tra questi e gli spazi da loro frequentati.

La nuova università liberata è contraria alle logiche meritocratiche con le quali vengono oppressi/e giovani delle classi popolari che mai avranno la possibilità di salire la scala sociale, che mai potranno cambiare le proprie condizioni di vita.

La nuova università liberata contrappone alle “competenze specifiche” a cui viene finalizzato il percorso universitario imposto dall’Unione Europea un’università popolare e universale che permetta tramite un percorso plurale e critico l’emancipazione del soggetto, delle masse e dunque del mondo intero tramite la piena realizzazione della collettività.

La nuova università liberata ripudia le condizioni di lavoro povero in cui siamo costretti/e, obbligati/e a sottostare a contratti a grigio o lavoro nero: si tratta di macellerie sociali dove il lavoro dequalificato si traduce in un’assenza di diritti e mancanza di potere contrattuale.

La nuova università liberata ripudia le politiche di Educazione al Precariato quali stage ed alternanza scuola-lavoro che equiparano lo/la studente al/alla lavoratore/trice, anche se minorenne e non salariato/a. Sappiamo che ci volete precari/e a vita, perché senza potere contrattuale saremo più ricattabili. Ripudiamo il precariato che affermiamo essere un vero e proprio Delitto di Stato!

La nuova università liberata è scevra da ogni logica di consumo, con cui le nuove generazioni vengono private della propria persona, atomizzate e ridotte in miseria e depressione come indicano i casi di suicidi qui a Genova sempre in aumento di settimana in settimana.

[prosegue il comunicato]

La nuova università liberata ripudia la repressione dello Stato italiano e di tutti gli Stati che, per difendere la refurtiva delle classi dominanti dalle masse popolari che insorgono, le reprimono ricorrendo al bastone e all’incarcerazione.

Rivendichiamo la liberazione di tutte e tutti i militanti rivoluzionari detenuti.

La nuova università liberata è solidale con tutte le lotte portate avanti nella città, nel paese e nel mondo:

Solidali ai compagni del CALP che vivono una durissima repressione per aver reintrodotto lo sciopero sociale nel porto più grande del Mediterraneo e avere bloccato i traffici di armi che alimentano le guerre imperialiste contro i paesi nel Sud del mondo.

Solidali ai compagni e alle compagne del Movimento No TAV che in questi giorni stanno vivendo l’ennesima forte repressione in una delle Valli più libere di questo paese, libera perché è una valle unita e organizzata nella lotta popolare, l’unico strumento che ci separerà dalla barbarie capitalista.

Dalla Nuova università Liberata ci opponiamo all’imperialismo del blocco atlantico, che drena le nostre migliori menti per fornire strumenti di morte e dominio agli oppressori, noi contrapponiamo la lotta antimperialista ed internazionalista, perché non esistano più zone del mondo “sottosviluppate” e dominate dal cancro metastatico occidentale.

Denunciamo per questo come criminali le sanzioni imposte ai paesi socialisti; l’UE e gli Stati Uniti tramite la coercizione economica rendono impossibile l’autodeterminazione dei popoli che decidono di non allinearsi alle politiche del Fondo Monetario Internazionale.

Noi siamo qui per iniziare un cammino di liberazione, un cammino che non si fermerà alle mura di questo edificio o all’Università di Genova, ma che porterà alla costruzione di un nuovo mondo, necessario e possibile, e all’abbattimento del regime vigliacco che ci prospetta solo fame, solitudine e precarietà.

Per i motivi sopraelencati tracciamo una linea su questo cancello, del quale facciamo oggi una barricata, al di qua della quale sta l’Università Libera e l’interesse della collettività, al di là della quale sta un modello economico sempre più disuguale e fondato sul profitto di pochi.

A pochi giorni dal 25 aprile, rilanciamo con forza l’urlo della resistenza contro la vostra barbarie.

Come Studio Genova La nuova Università Liberata

Genova, 19/04/2021

