Fanno capannello attorno a intervento della volante e rimediano sanzioni Covid

Magari non è vero che a farsi i fatti propri si campa cent’anni, ma certamente si evitano le multe per assembramento

Ieri pomeriggio una volante della Polizia di Stato è intervenuta in via Canevari e, mentre gli agenti stavano operando, attorno s’è formato un capannello di 4 italiani e uno straniero. I cinque uomini, probabilmente in assenza di cantieri da osservare visto che la giornata era festiva, stavano a guardare cosa stava succedendo. Invitati più volte ad allontanarsi, non hanno seguito il consiglio, avvicinandosi sempre di più tra di loro e agli operatori che, alla fine, non hanno potuto evitare di comminare la sanzione covid a tutti. Un sessantunenne italiano è stato multato anche per ubriachezza manifesta.

