Centro Storico: eco il calendario di primavera del servizio Ecovan

Da oggi volantini con informazioni in 5 lingue, compreso l’Arabo. Perché nessuno possa dire “non sapevo”

Confermati i due luoghi dei eco ovvero piazza San Giorgio e piazza del Campo: due volte al mese sarà presente l’isola ecologica mobile dove i cittadini del centro antico di Genova potranno conferire mobili, suppellettili, rifiuti elettrici ed elettronici come piccoli elettrodomestici e tutto ciò che viene alimentato a pile o a corrente insieme ai rifiuti pericolosi come olii vegetali e minerali esauriti, vernici e altri prodotti chimici che non possono essere conferiti nel circuito normale della raccolta rifiuti e che devono essere avviati a una specifica filiera di recupero e riuso.

Questi gli appuntamenti, dalle 13.30 alle 17:

APRILE

Secondo giovedì del mese (8 aprile) in piazza San Giorgio

Quarto giovedì del mese (22 aprile) in piazza del Campo

MAGGIO

Secondo giovedì del mese (13 maggio) in piazza San Giorgio

Quarto giovedì del mese (27 maggio) in piazza del Campo

GIUGNO

Secondo giovedì del mese (10 giugno) in piazza San Giorgio

Terzo giovedì del mese (17 giugno) in piazza del Campo

«Per essere sempre più vicini alla cittadinanza e informarla dei servizi offerti da Amiu – dichiara Pietro Pongiglione, presidente AMIU Genova – abbiamo diffuso volantini in cinque lingue comprese l’arabo. A questi servizi straordinari, ricordo che abbiamo affiancato anche un’intensificazione dei servizi di sanificazione giornaliera delle strade e che continua il nostro impegno a trasformare gli Ecopunti in quelli ad accesso controllato in modo da rendere sempre più sicura, semplice e comoda la raccolta differenziata: tutto questo per evitare di vanificare anche il lavoro quotidiano che le nostre lavoratrici e i nostri lavoratori eseguono tutti i giorni e tutte le notti nel cuore della nostra città».

Il servizio Ecovan+ ha riscontrato un grande apprezzamento di coloro che vivono nel centro storico e lo dimostrano i dati medi di raccolta ad appuntamento che si avvicinano alle 2 tonnellate di ingombranti raccolti. A questo servizio straordinario si aggiunge quello, da sempre presente nel centro storico, di ritiro su prenotazione a piano strada degli ingombranti che dallo scorso mese è stato diffuso a tutta la città.

Mi piace: Mi piace Caricamento...