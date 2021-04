Ryanair: «Puntiamo sull’estate e sulle vaccinazioni per la ripresa». Ecco le rotte

13 voli settimanali, 1 nuova rotta internazionale, più voli domestici

Ryanair ha annunciato oggi (6 aprile) il proprio operativo per l’estate 2021 da Genova, con 13 voli settimanali e quattro in totale, inclusa una nuova rotta per Malta (operative due volte a settimana), più voli per Londra Stansted (fino a 4 voli settimanali) e ulteriori collegamenti domestici con Bari (fino a 4 voli a settimana) e Napoli (fino a 3).

«Ryanair rafforza il proprio impegno contribuendo alla connettività di Genova e auspica che l’operativo per l’estate 2021 contribuisca a stimolare il traffico aereo e l’industria del turismo nella regione mentre i programmi di vaccinazione continuano e l’Europa riapre in tempo per le vacanze estive» recita una nota della compagnia.

La programmazione di Ryanair da Genova per l’estate 2021 prevede:

13 voli settimanali verso quattro destinazioni– due internazionali e due domestiche

Una nuova rotta per Malta

Collegamenti domestici con Bari e Napoli per una vacanza sotto al sole e con Londra

«L’annuncio di Ryanair è un segnale di grande ottimismo per l’Aeroporto di Genova in vista della prossima riapertura agli spostamenti tra regioni e tra paesi. Siamo particolarmente soddisfatti dalla programmazione di Ryanair perché non solo conferma l’operativo degli anni scorsi, ma addirittura aggiunge una destinazione internazionale, Malta, particolarmente apprezzata per le vacanze e i viaggi studio linguistici – dice Paolo Odone, presidente dell’Aeroporto di Genova -. Ringraziamo il vettore per avere voluto riconfermare la partnership con l’Aeroporto di Genova, che dura ormai da 22 anni. Il nostro obiettivo è quello di offrire ai residenti del nostro territorio un ampio numero di destinazioni per i loro viaggi di piacere e di lavoro, consentendo al tempo stesso ai turisti di visitare la nostra regione. In questo senso la ripartenza del collegamento con Londra Stansted, fino a 4 volte alla settimana, sarà particolarmente importante e rappresenterà un importante veicolo di promozione della Liguria sul mercato del Regno Unito».

«I clienti italiani possono prenotare le loro vacanze estive a tariffe ancora più basse e con la possibilità di usufruire dell’offerta “Zero Supplemento Cambio Volo”, nel caso in cui i loro piani dovessero subire modifiche – continua la nota dell’azienda -. Per l’occasione, Ryanair ha lanciato un’offerta speciale con tariffe disponibili a partire da soli € 19.99 per i viaggi fino alla fine di ottobre 2021, che devono essere prenotati entro la mezzanotte di giovedì 8 aprile sul sito Ryanair.com».

«Grazie all’implementazione dei programmi di vaccinazione che continuerà nei prossimi mesi, il traffico aereo è destinato a crescere e siamo lieti di annunciare il nostro operativo rivisto per l’estate 2021 da Genova che prevede 13 voli settimanali e quattro rotte per Malta, Londra Stansted, Bari e Napoli – dice Chiara Ravara, Head of Sales & Marketing di Ryanair -. I clienti Ryanair possono ora prenotare una meritata pausa estiva con la certezza che, se i loro piani dovessero cambiare, possono spostare le date di viaggio due volte senza pagare il supplemento di cambio volo fino alla fine di ottobre 2021, e pagando solo l’eventuale differenza di prezzo tra il volo originale ed il nuovo volo.

Per l’occasione, abbiamo lanciato un’offerta speciale con tariffe a partire da soli € 19.99 per viaggi fino alla fine di ottobre 2021, che devono essere prenotati entro la mezzanotte di giovedì 8 aprile sul sito Ryanair.com».





