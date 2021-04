Via Piacenza, ubriachi aggrediscono condomini. Tre feriti

Una lite tra tre uomini all’altezza del civico 13. Il 118 è intervenuto con 3 ambulanze e l’auto medica. Uno dei feriti è stato trasportato in codice giallo al Galliera. Per gli altri le ambulanze sono ancora sul posto, dove sono presenti i carabinieri.

Aggiornamento: anche gli altri sono stati trasportati al Galliera, uno in codice verde e uno in codice giallo.

Due ubriachi hanno aggredito i condomini del palazzo. Sul posto il personale della stazione Carabinieri di Marassi con l’ausilio del Radiomobile.

Articolo in aggiornamento

