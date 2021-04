Da stasera aperti i cantieri della galleria Rivarolo III in A7 in direzione Genova

Chi è diretto verso A12, in direzione Sestri Levante, dovrà uscire e rientrare alla barriera di Genova Ovest per poi riprendere la A7 in direzione Nord

«L’esecuzione dei lavori nella galleria Rivarolo III sarà effettuata H 24, sette giorni su sette – con l’impegno del maggior numero possibile di operai, tecnici e mezzi così da concentrare i tempi di chiusura della galleria – escludendo al transito l’allacciamento A7 sud – A12 Est, in direzione Livorno» spiegano ad Aspi.

Per consentire la viabilità verso Livorno sono stati individuati, sotto il coordinamento della Prefettura, i seguenti percorsi alternativi: chi percorre la A7 sud, diretto verso la A12 in direzione Livorno, potrà uscire alla barriera di Genova Ovest, da cui rientrare in A7 per poi procedere seguendo le indicazioni per Genova Est-Livorno.

È stato anticipato alla serata di oggi, venerdì 2 aprile, l’avvio del cantiere per gli interventi di manutenzione nella galleria Rivarolo III, sull’allacciamento A7 – A12, in direzione Livorno. I lavori, programmati nell’ambito del piano di interventi per il potenziamento e l’ammodernamento della rete ligure concordato con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, erano originariamente pianificati per il 12 aprile, anche per consentire i regolari spostamenti durante le prossime festività. «Tale accelerazione rientra nella revisione del programma delle attività di manutenzione in corso sulla rete ligure, resa possibile a seguito delle misure anti Covid introdotte dall’ordinanza regionale per i giorni di Pasqua – dicono alle Autostrade -. Nel corso di una riunione tenutasi nella giornata di ieri, Autostrade per l’Italia ha dato massima disponibilità alle indicazioni pervenute dalla Regione Liguria, e condivise dal MIMS, di valutare tutte le soluzioni possibili per anticipare gli interventi del piano di cantierizzazione, nell’ottica di concludere le attività di maggiore impatto in tempi utili per una possibile ripartenza generale degli spostamenti. Per questo motivo, i lavori sulla rete proseguiranno a pieno regime anche nei prossimi giorni».

Autostrade per l’Italia «esprime un sentito ringraziamento a tutti i lavoratori che, con spirito di massima dedizione, hanno dato la propria disponibilità a proseguire il lavoro in Liguria anche durante le festività».

Tutti i dettagli circa i percorsi alternativi elaborati in base alla tipologia di origine e destinazione sono riportati su grafiche dedicate disponibili sul sito di Autostrade per l’Italia e sul canale Telegram My Way, “Autostrade per l’Italia-Liguria”. Sui due canali digitali continueranno a essere consultabili le stime quotidiane circa i tempi di percorrenza attesi sulle autostrade interessate dai maggiori cantieri, insieme all’applicativo per verificare i tempi aggiornati di percorrenza autostradale e della viabilità locale alternativa.

