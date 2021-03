Approvato il dl Covid, fino al 30 aprile non ci saranno zone gialle – TUTTE LE MISURE ***

Fino alla fine del prossimo mese abolite le zone gialle. Inoltre, fino alla stessa data, non sarà consentito andare a trovare parenti o amici in zona rossa

Il decreto legge approvato oggi dal consiglio dei ministri cancella le zone gialle fino al 30 aprile. Non ci sarà, dunque, possibilità di apertura per i pubblici esercizi. Ci saranno, però, deroghe nel caso in cui il numero dei contagi e i dati sulle ospedalizzazioni siano bassi e i numeri delle vaccinazioni saranno congrui. Previsto lo scudo penale per chi vaccina.

Stop, sempre fino al 30 aprile, per le visite a parenti e amici in zona rossa. Nei giorni di Pasqua sarà consentito andare a trovare parenti o amici una volta al giorno e in massimo due persone oltre ai minori di 14 anni conviventi e alle persone disabili conviventi. Questo non sarà concesso nel periodo successivo al fine settimana nelle zone rosse, ma sarà consentito in quelle arancioni, anche se solo nel comune di residenza.

