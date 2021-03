Obbligo di vaccino per sanitari e farmacisti. Possibile anche la sospensione senza stipendio

Secondo la bozza di decreto legge oggi all’approvazione del consiglio dei ministri «gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali»

La vaccinazione diventa così «requisito essenziale» senza il quale non si potrà esercitare la professione, in qualsiasi ruolo, nella sanità pubblica e privata, dai primari agli oss fino ai farmacisti. Chi rifiuterà dovrà essere trasferito a diversa mansione non a contatto col pubblico o con gli assistiti, in mansioni anche inferiori e con stipendio relativo. In sostanza, chi rifiuterà potrà rimetterci anche a livello di busta paga. E se non ci fossero profili utili in cui spostare gli operatori? «Per il periodo di sospensione non è dovuta retribuzione».

