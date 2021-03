Toti promuove la bozza del nuovo decreto del Governo: «Buon provvedimento»

Il presidente della Regione: «Il Governo ha saputo ascoltare sia le Regioni sia la forze politiche, sia le richieste del mondo professionale». Non escluse ulteriori misure per il ponente ligure

«L’obbligo di vaccinazione per i sanitari, lo scudo penale per chi lavora con i vaccini – ha detto il presidente della Regione Giovanni Toti nel corso della conferenza stampa serale – credo che siano due passi avanti molto importanti per dare slancio alla campagna vaccinale» che oggi ha toccato le 12mila inoculazioni in 24 ore. Il Presidente ha detto ha detto di aver «applaudito» al provvedimento che il governo ha confrontato due giorni fa con le Regioni.

«Ci auguriamo tutti che si possa riaprire il Paese prima della fine di aprile come previsto – ha aggiunto Toti -. Però ora l’obiettivo è debellare il covid e poter ripartire di slancio, speriamo un mese prima dello scorso anno. Lo scorso anno riaprimmo il Paese dopo il ponte del 2 Giugno, sarebbe un bel successo riaprire il Paese dopo il ponte del Primo Maggio».

“Stiamo riflettendo su eventuali ulteriori misure restrittive dopo Pasqua per il Ponente – ha spiegato il Presidente -. Domani decideremo. Oggi le province di Imperia e di Savona superano la soglia di rischio con rispettivamente 250 e 267 casi su 100mila abitanti su base settimanale, mentre Genova e la Spezia sono al di sotto dei 170 casi ogni 100mila abitanti. A livello ligure siamo a 192 casi, sempre su 100mila abitanti”. Il presidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Giovanni Toti fa il punto sulla situazione Coronavirus in Liguria in diretta dall’ospedale San Paolo di Savona.

«Alla luce di questi dati, e della normativa che il Consiglio dei ministri sta varando in queste ore – ha aggiunto Toti – che prevede anche la necessità di intervenire, su base provinciale o di distretto sanitario, se si superano le soglie di rischio, nelle prossime ore attenderemo l’approvazione del decreto e ci confronteremo con i direttori generali delle Asl e i sindaci per decidere come muoversi. Stiamo valutando alcune misure di contenimento, anche per dare fiato agli operatori sanitari che da più di un anno lavorano senza sosta in prima linea».

«Sul fronte vaccini – prosegue Toti – possiamo ulteriormente crescere come numeri: stiamo progettando l’apertura di nuovi centri vaccinali anche in questo territorio soprattutto alla luce delle prenotazioni della fascia 70-79 anni e della necessità di accompagnare alla conclusione della vaccinazione gli ultraottantenni e gli ultra vulnerabili che in queste ore il nostro call center sta prenotando dopo la segnalazione dei medici di medicina generale».

«La straordinaria capacità di cura aumentata in questi mesi, e un attento turnover delle degenze con una elevata appropriatezza di cura ci consente di tenere sotto controllo una pressione che, con questa incidenza, sarebbe cresciuta molto. Per quanto riguarda le terapie intensive, continuiamo a oscillare in modo stabilizzato, come numero, attorno al 10% rispetto ai ricoverati complessivi – conclude Toti -. Purtroppo registriamo oggi 14 deceduti: l’aumento dell’incidenza si riverbera purtroppo anche sul numero dei decessi che speriamo tornino a calare al più presto anche grazie all’imponente campagna di vaccinazione che stiamo portando avanti».

