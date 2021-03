Toti: «Il governo ragiona sull’obbligatorietà del vaccino nella Sanità»

Il presidente della Regione: «Ho parlato con Speranza, potrebbero esserci i presupposti legali e politici per un provvedimento, che serve nazionale. Lancio un ulteriore appello al Governo»

Toti ha spiegato che è stato posto il quesito all’Autorità garante per la Privacy che ha confermato come al momento, non essendo il vaccino obbligatorio, le aziende ospedaliere e tutte le altre aziende della sanità pubblica e privata non possono venire a conoscenza dei nomi dei dipendenti che rifiutano il vaccino. Il problema, però, esiste: tre i cluster avviati in Liguria da personale non vaccinato, due in ospedale (nel reparto del Maragliano, all’interno del San Martino e a Lavagna) e in una Rsa di Tiglieto. «Per fortuna, al momento non ci sono stati decessi, ma il problema si pone» ha detto il presidente della Regione che ha lanciato un nuovo appello al Governo il quale, ha spiegato, è in fase avanzata di valutazione e sembrerebbe propenso a imporre la vaccinazione soltanto ad alcune categorie, certamente quelle della sanità che hanno contatto con i malati, soggetti già di per sé fragili.

