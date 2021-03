Spese pazze in Regione, secondo atto: 8 condannati

Di questi, solo 2 restano attivi in politica: il senatore di Forza Italia Sandro Biasotti (2 anni e due mesi) e il senatore della lega Francesco Bruzzone (3 anni e 8 mesi). La pena più pesante a Fabio Broglia: 4 anni e 4 mesi. La sentenza di primo grado riguarda il periodo 2008-2010.

Il processo d’appello relativo al periodo 2010-2012 è terminato con l’assoluzione di tutti gli imputati condannati in primo grado, compreso lo stesso Bruzzone.

Per quanto riguarda la condanna in primo grado di oggi, per il periodo 2008-2010, il pubblico ministero Massimo Terrile ha contestato spese tra 20 e 100 mila euro ad ognuno degli imputati. Con soldi pubblici sono state pagati cene, libri e dvd, ma anche biancheria intima.

I condannati in primo grado per il periodo 2008-2010

Nicola Abbundo (nell’ordine, nella legislatura: gruppo misto, Udc, Moderati per il Popolo delle Libertà) : 3 anni e 6 mesi.

Angelo Barbero (Per la Liguria nel Popolo della Libertà), subentrato a Biasotti a metà 2008: 2 anni e 8 mesi.

Sandro Biasotti (capogruppo di Per la Liguria nel Popolo della Libertà fino a metà 2008, poi deputato): 2 anni e 2 mesi

Tirreno Bianchi (Pdci): 3 anni e 8 mesi

Fabio Broglia (Italia di mezzo): 4 anni e 4 mesi

Francesco Bruzzone (Lega): 3 anni e 8 mesi

Giovanni Macchiavello (Forza Italia): 3 anni e 8 mesi

Matteo Marcenaro (Unione Democratici Cristiani e di centro): 3 anni e 2 mesi

Carmen Patrizia Muratore (Idv con Di Pietro): 3 anni e 4 mesi

Luigi Patrone (Italia di Mezzo): 3 anni e 11 mesi

Giovanni Battista Pittaluga (capogruppo di Gente della Liguria per Claudio Burlando): 4 anni

Franco Rocca (Per la Liguria Sandro Biasotti): 2 anni e 10 mesi



