Toti: «Siamo a Rt 1. Se non fosse sospesa saremmo in fascia gialla»

L’analisi dei dati dell’ultima settimana posizionerebbe per la prima settimana la Liguria, unica in Italia, nei dati che fino all’ultimo decreto (che l’ha sospesa fino a dopo Pasqua) portavano, dopo due settimane di permanenza, nella fascia gialla che consentiva l’apertura dei bar fino alle 18

È importante mantenere il posizionamento, possibilmente migliorandolo, per riuscire a scendere dalla fascia arancione quando termineranno le le prescrizioni più rigorose decise fino a dopo Pasqua per cercare di abbattere i contagi della terza ondata che in alcune regioni stanno mietendo molti più contagiati e molti morti più che in Liguria.

