Protesta dei Sindaci della Valle Scrivia per i cantieri in autostrada

Sanna: «Esenzione dei pedaggi ma anche chiarezza sullo stato della galleria Monte Galletto»

«Le problematiche relative ai lavori e alle chiusure della tratta autostradale A7 – Genova Milano e le conseguenti gravi ripercussioni alla circolazione e alla mobilità locale stanno gravando sul tessuto socio-economico dell’entroterra ligure – . Molte di queste situazioni sembrano figlie di una programmazione poco lungimirante, ed incurante della quotidianità di centinaia di migliaia di cittadini che vivono ormai l’inferno quotidiano della viabilità ligure. Di ieri il grido di aiuto dell’Unione dei comuni della Valle Scrivia che arriva tramite lettera indirizzata al Ministro dei Trasporti, al Prefetto e a tutte le istituzioni».

«Da mesi sollecito chiarezza da parte di Autostrade. La chiusura della galleria Monte Galletto, i cui lavori vanno avanti da dieci anni, senza un’effettiva trasparenza sulla progettualità, è solo l’ultimo di una lunga serie di gravi disagi che stanno mettendo in ginocchio i territori e a rischio il processo produttivo. Una situazione che stanno pagando i cittadini in primis e i comuni a seguire. Le amministrazioni locali come sempre vengono poco considerate, lasciate sole a gestire i disagi. Sto chiedendo da tempo l’esenzione per quelle tratte autostradali al centro di cantierizzazioni e pericolo. Le attuali misure di compensazione non sono sufficienti, a causa del traffico pesante che puntualmente manda in tilt la viabilità ordinaria lasciando, come detto, il fardello alle Amministrazioni locali. Dopo i tavoli fra Regione e soggetti coinvolti, è arrivato il momento di dare delle risposte concrete ed immediate. Questa situazione non è più sostenibile» dichiara Armando Sanna, consigliere regionale Pd.

