Amt, ricerca di autisti. Ecco i requisiti necessari e come iscriversi

La Filt Cgil organizza specifici corsi di formazione gratuiti per preparare al meglio i candidati ad affrontare le selezioni

Il 1º marzo scorso Amt ha aperto la nuova fase di ricerca di autisti. Al momento la ricerca è finalizzata alla creazione di un database dal quale Amt attingerà in caso di apertura di una nuova selezione dove verranno indicati successivamente i requisiti specifici (limite di età, patenti, naspi, ecc.).

La ricerca richiede i seguenti requisiti:

– candidate/i già in possesso di Patente di guida D e CQC passeggeri in corso di validità;

– candidate/i non ancora in possesso di Patente di guida D e/o CQC passeggeri, che dimostrino di essere iscritte/i ai corsi per il conseguimento della Patente D e/o della CQC passeggeri tramite attestazione dell’Autoscuola che certifichi l’iscrizione.

Per candidarsi alla ricerca di personale bisogna registrarsi attraverso il sito internet di AMT Spa raggiungibile all’indirizzo https://www.amt.genova.it/amt/amministrazione-trasparente/ricerca-di-personale-autista-bus/

La Filt Cgil di Genova e Liguria organizza specifici corsi di formazione gratuiti per preparare al meglio i candidati ad affrontare le future selezioni che metterà in campo Amt Spa. Chi fosse interessato o volesse ricevere ulteriori informazioni può contattare la sede del sindacato allo 010 6028325 o scrivere una mail avente come oggetto “selezione Amt” indicando le proprie generalità e il proprio contatto all’indirizzo filt@liguria.cgil.it

