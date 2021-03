Falso broker assicurativo denunciato dai Carabinieri

Ha “venduto” una polizza inesistente a un abitante di Campomorone

Un 32 enne partenopeo, gravato da pregiudizi di polizia, è stato deferito in stato di libertà per “truffa” dai Carabinieri di Campomorone. Il soggetto, nei mesi scorsi, su una pagina Web, analoga ad un noto sito internet, si pubblicizzava “Broker assicurativo”. Pertanto, contattato da un 50 enne di Campomorone, il malfattore, riusciva ad intascare la somma di 400 euro, come spese per la sottoscrizione di una polizza, mai realmente stipulata.

