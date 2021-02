Covid, impennata dei casi: 489 nuovi positivi. Scende il numero dei ricoverati

321 i guariti. Cala il numero dei morti, ma sono sempre tanti: 10. La più giovane aveva solo 48 anni

In totale il numero dei tamponi (compresi quelli per accertare la guarigione di soggetti scoperti positivi in passato) sono 4.865. Sono, invece, 2.184 quelli eseguiti su soggetti mai testati prima per verificarne la positività: di questi, i positivi sono risultati il 22,3%.

Ai tamponi molecolari si aggiungono 2.932 tamponi processati con test antigenico rapido effettuati nelle ultime 24 ore.

Di seguito il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata.

– IMPERIA (Asl 1): 101

– SAVONA (Asl 2): 106

– GENOVA: 201, di cui:

Asl 3: 181

Asl 4: 20

– LA SPEZIA (Asl 5): 81

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 0







