Suolo gratuito alle palestre che faranno attività all’aperto e gli ambulanti che vogliono allargarsi

Gratis le pratiche per il rinnovo delle concessioni del suolo pubblico per i commercianti che lavorano in strada

La giunta comunale ha deciso l’esenzione, per tutto il 2021, del pagamento del canone sul suolo pubblico per le nuove richieste delle palestre che decidano di svolgere attività all’aria aperta.

Destinatari dell’esenzione, oltre ai titolari delle palestre, sono anche per il 2021 gli operatori di mercati merci varie per l’ampliamento del fronte vendita. Inoltre, il Comune rinuncia a quanto gli operatori dovrebbero pagare per l’avvio delle pratiche delle procedure per il rinnovo delle concessioni.

<Questo provvedimento – dice l’assessore al Commercio Bordilli – si inserisce nel solco di quelli già presi a sostegno del tessuto economico genovese in particolare per quelle attività che richiedono nuovi spazi su aree pubbliche per fronteggiare le limitazioni di contenimento Covid>.

