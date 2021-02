Mareggiata a Rapallo, due indagati. Nel mirino i lavori di rinforzo della diga

Chiese le indagini del procuratore aggiunto Paolo D’Ovidio e del pubblico ministero Walter Cotugno. Le ipotesi di reato sono disastro colposo e naufragio

Era il 30 ottobre quando onde alte anche 10 metri sfondavano la diga del porto turistico Carlo Riva di Rapallo, da poco rinforzata senza che sia servito a contenere la furia del mare che non solo era più forte del consueto, ma che arrivava anche da una direzione non consueta. Furono 225 gli yacht devastato.

A parere degli inquirenti, il progetto di rinforzo della diga presentava difetti non corretto dall’organo di vigilanza, il Genio civile. Per questo sono indagati il progettista della struttura, Ernesto La Barbera, e il dirigente del Genio civile ,Alessandro Pentimalli.

