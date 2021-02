Covid: 149 positivi, 254 guariti e 7 decessi registrati

Stabile il numero di persone in terapia intensiva (65), 19 ricoverati in più rispetto a ieri



Sono stati 1.381 i tamponi molecolari (comprensivi di test fatti a primi testati per individuare la positività e test fatti su persone positive per accertare l’eventuale guarigione). 742 i tamponi antigenici.

Ecco il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata.

IMPERIA (Asl 1): 10

SAVONA (Asl 2): 47

GENOVA: 69, di cui:

Asl 3: 62

Asl 4: 7

LA SPEZIA (Asl 5): 23

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 0







