Msc, arriva “Virtuosa”. Partirà da Genova ad aprile

MSC Crociere ha preso in consegna oggi MSC Virtuosa, una nave altamente innovativa e dotata delle più avanzate tecnologie ambientali disponibili al mondo, che rappresenta la nuova ammiraglia della flotta che raggiunge così le 18 unità.

MSC Virtuosa, la nuova ammiraglia della Compagnia, entrerà in servizio per la stagione estiva a partire dal 16 aprile 2021, con quattro crociere nel Mediterraneo di 3, 4 e 10 notti in partenza da Genova – homeport della compagnia a livello mondiale – per poi trasferirsi a Kiel (Germania), dove inizierà i suoi itinerari in Nord Europa.

Ad agosto è previsto l’arrivo di MSC Seashore, la nave più grande mai costruita in Italia, realizzata a Monfalcone da Fincantieri

