Tre sanitari contagiati tra la prima e la seconda dose di vaccino

L’esito positivo del tampone, a cui si sono sottoposti al San Paolo di Savona (dove hanno ricevuto anche la prima dose) è arrivato proprio il giorno del richiamo del vaccino Pfizer

Com’è noto, non basta la prima dose a immunizzare. I tre hanno fatto un esame a una paziente positiva proveniente da Imperia, dove è attivo un cluster in una Rsa. Alla luce di questo sono stati sottoposti a puntuale screening. La conferma della positività è arrivata lo stesso giorno in cui avevano ricevuto il richiamo del vaccino, a quel punto inutile a prevenire un contagio già avvenuto in precedenza.

Aggiornamento

3 infermieri del gruppo operatorio dell’Ospedale San Paolo di Savona sono risultati positivi al Covid.

I tre infermieri erano entrati in contatto con una paziente trasferita al San Paolo dall’ospedale di Imperia il 25 gennaio per effettuare un esame diagnostico (tampone negativo 2 giorni prima del trasferimento).

Il rientro della paziente in Asl 1 è stato rinviato perché nel frattempo è emerso un positivo all’ospedale di Imperia dove si stava procedendo alle attività di screening e sanificazione.

Il 27 gennaio il tampone della paziente ricoverata al San Paolo è risultato positivo.

Asl2 ha quindi immediatamente provveduto a:

 isolamento della paziente in Area gialla Covid-19;

 indagine epidemiologica per il tracciamento dei contatti;

 isolamento dei contatti stretti;

 sanificazione della Struttura di degenza,

 tampone molecolare a tutto il personale medico, infermieristico e sanitario che svolge attività presso il 2° Gruppo Operatorio e alla Struttura di degenza.

Dall’esecuzione dei tamponi sul personale di Asl2, sono risultati positivi 3 infermieri del gruppo operatorio, lo stesso giorno in cui avevano ricevuto, al mattino, la seconda dose del vaccino.

