Genova Cleaner e scout ripuliscono la spiaggia di Sturla

Raccolti 14 sacchi di spazzatura, debitamente differenziata e diversi rifiuti ingombranti

<In questa spedizione abbiamo raccolto 14 sacchi di spazzatura, come sempre divisi in plastica, vetro e indifferenziata oltre a diversi rifiuti ingombranti – dicono a Genova Cleaner, ormai una delle più concrete e solide realtà genovesi per la tutela dell’ambiente dai rifiuti e dal degrado -. Questa spedizione è stata organizzata dal gruppo Scout Genova 28 ai quali abbiamo fornito con estremo piacere il nostro supporto e la nostra attrezzatura. Ovviamente la spedizione è stata fatta in totale sicurezza, mantenendo le distanze e utilizzando le mascherine>.







Mi piace: Mi piace Caricamento...