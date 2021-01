Via Bertani, via ai lavori per marciapiede e illuminazione

Possibili chiusure a singhiozzo della viabilità per consentire lo scarico del materiale e l’arrivo dei mezzi di cantiere

In via Bertani via ai lavori per il marciapiede sul lato destro a scendere e dell’illuminazione fino all’intersezione con viale Bottaro. Si è risolto il problema relativo al muro spanciato nella ex Università e si potranno quindi rimuovere le transenne e consentire il transito pedonale sul lato sinistro della strada a scendere.



<È un intervento molto richiesto dai cittadini – dice il presidente del Municipio Centro Est Andrea Carratù -. Quel tratto di strada è molto buio e il marciapiede è ammalorato. Già quando, a seguito dei lavori Iren, era stata chiusa e riasfaltata la strada avevamo chiesto ad Aster di predisporre i tombini di servizio per la nuova illuminazione e non si dovrà scavare di nuovo. Oggi cominciano i lavori Aster per il marciapiede e, appunto, l’illuminazione>.

