Capriolo in A7: lanciato l’allerta, ma viene investito. Stalattiti di ghiaccio in A26

Disagi in città per il giaccio in via Pieve di Cadore, oltre il voltino della Ferrovia, a Pontedecimo e in via Carpenara tra Chiesino e Carpenara in Val Varenna

L’investimento del povero animale è avvenuto in A7. È successo in direzione di Genova, tra Busalla e Bolzaneto. Prima era stato lanciato l’allerta per il capriolo visto in carreggiata, ma poco dopo è stato travolto da un autotreno. Per rimuovere la carcassa il traffico è stato rallentato e guidato con la safety car dell’Aspi.

In A26 il personale della Società Autostrade ha dovuto rimuovere le stalattiti di ghiaccio che si erano formate e che rischiavano di cadere sui veicoli in transito. L’attività ha causato qualche rallentamento.



In A10 coda di 1 km tra Genova Pegli e Genova Aeroporto per lavori.





Mi piace: Mi piace Caricamento...